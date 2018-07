Maior favorita em Nanchang, Zhang elimina Lisicki na estreia

Depois de uma temporada de grama frustrante com duas derrotas em dois jogos, Zhang Shuai está de volta às quadras duras, estreando com vitória. Nesta terça-feira (24), a chinesa estreou pelo WTA de Nanchang, na China, com vitória sobre Sabine Lisicki por dois sets a zero, com parciais de 7/6(0) e 6/3 em partida que durou 1h46.

A chinesa iniciou no torneio como a #32 do ranking mundial, e, caso conquiste o título, poderá chegar à 26ª posição da lista. Lisicki, por outro lado, ganhou apenas duas posições com a derrota, mas pode perdê-las caso as tenistas com ranking inferior tenham bons resultados nesta semana.

Zhang fez a sua primeira partida na quadra dura desde março, quando caiu para a brasileira Beatriz Haddad Maia em Miami. Desde então, jogou 12 partidas no saibro e duas na grama, somando apenas seis vitórias. Na quadra dura, a chinesa possui nove vitórias em 18 partidas nesta temporada.

Apesar de uma vitória por dois sets a zero, Zhang teve problemas em ambos os sets, que tiveram equilíbrio em vários momentos. No primeiro set, a chinesa conseguiu abrir 5/2 com uma quebra de vantagem, mas Lisicki conseguiu forçar um tie break, mas acabou por perdê-lo por 7-0. No segundo set, a alemã iniciou bem, abrindo 3/0, mas se viu perder o foco, fazendo com que Zhang virasse o set para 6/3, mas nunca com facilidade.

Com o resultado, a chinesa avança às oitavas do Jiangxi Open, mas mantém-se em #32 no ranking mundial e enfrentará, nas oitavas, a russa #499 Margarita Gasparyan, que venceu Shilin Xu na estreia. As duas nunca se enfrentaram no circuito.