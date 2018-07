Estreante em Gstaad, wildcard Almagro cai para Huesler e perde sexta partida consecutiva

Após passar por um procedimento cirúrgico no joelho no final de 2017,o atual #661 Nicolas Almagro continua a sofrer com resultados. Desta vez, o espanhol caiu para o suíço #402 Marc Andrea Huesler, de 22 anos, por dois sets a um, com parciais de 6/7(8), 6/3 e 7/6(4), em partida que durou 2h17, pela primeira rodada do ATP 250 de Gstaad, na Suíça.

Foi a quarta partida de Almagro desde a cirurgia, que ocorreu em dezembro de 2017, e a quarta derrota. Essa foi a estreia dele em ATPs na temporada, depois de três derrotas em Challengers. Seu 2017, por outro lado, também não foi muito animador: depois de sua desistência em Roland Garros, devido ao joelho, foram cinco derrotas em sete partidas.

O suíço, por outro lado, só tem a comemorar. Completou seus 22 anos recentemente, e com a vitória em seu país natal, irá conquistar o melhor ranking de sua carreira, indo à #365 na ATP. Foi a primeira partida de Huesler em nível ATP. Em Challengers, o suíço possui duas vitórias e duas derrotas na vida.

Na partida, Almagro se viu prejudicado em termos de movimentação, o que fez com que tivesse de segurar com o saque em diversos momentos, o que foi possível devido a altitude de Gstaad, que ajuda sacadores. No entanto, não foi suficiente para lidar com o jogo agressivo de Huesler, que perdeu dois set points no primeiro set, mas conseguiu vencer os dois seguintes, eliminando o espanhol.

Com o resultado, Huesler terá como adversário o argentino #177 Facundo Bagnis, canhoto, que eliminou o cabeça de chave número seis, João Sousa, de Portugal, por dois sets a um. Eles nunca se enfrentaram na carreira.