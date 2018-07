Feliciano Lopez vence aguerrido Federico Delbonis e avança em Gstaad

Nesta terça-feira (24), Feliciano Lopez derrotou o aguerrido argentino #82 Federico Delbonis por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6(3). Com a vitória, o espanhol de 36 anos avançou para a segunda rodada do ATP 250 de Gstaad e tenta repetir os bons desempenhos anteriores, no que deve ser sua última temporada no circuito profissional.

O primeiro set foi bastante equilibrado, o diferencial sendo o primeiro game da partida, quando o espanhol quebrou o saque do argentino. Com isso, Lopez aproveitou para sacar relaxado usando a vantagem obtida e ser preciso nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/3.

Com muita confiança, Lopez manteve a estratégia de jogar com bolas mais profundas e altas com ocasionais voleios também no segundo set, e conseguiu se impor diante de seu adversário argentino. A experiência também contou para que o espanhol mantivesse novamente o saque com destreza e levasse o set final para o tie break, fechando por 7/6, com parcial de 7-3 no game de desempate, fechando assim a partida em dois sets a zero com 11 aces sacados em 11 games de serviço disputados.

Na próxima rodada do Swiss Open Gstaad, o tenista natural de Toledo terá um duelo diante do lucky loser espanhol #314 Oriol Toca Batalla, que bateu em três sets o italiano #109 Paolo Lorenzi.