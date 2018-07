Em duelo russo, Kasatkina atropela Kalinskaya e vai às oitavas em Moscou

Apenas duas semanas após fazer quartas de final em Wimbledon, Daria Kasatkina está de volta aos torneios profissionais, e mantendo a sua excelente forma. Nesta terça-feira (24), a russa venceu sua compatriota, a #143 Anna Kalinskaya, de apenas 19 anos, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/1, em 55 minutos de partida pela primeira rodada do Moscow River Cup.

É a primeira edição do torneio, que veio ao calendário substituir o WTA de Bastad. A russa não defende ponto algum, uma vez que é a primeira vez desde 2015, época em que sequer era top 100, que joga um WTA em sabro pós-Roland Garros.

Kasatkina busca nesse torneio o seu segundo troféu numa final realizada no saibro, após ter vencido o WTA de Charleston em 2017. Foi a nona vitória da russa nas 16 partidas de R32 em sua carreira, e a sexta nessa temporada, tendo quatro vitórias.

Ela avança às oitavas de final com um alto nível, tendo dominado a rival nos momentos importantes, e não deixando que sua adversária aproveitasse as chances que teve. Kasatkina, por exemplo, não permitiu que sua oponente confirmasse seu serviço uma vez sequer: os dois games vencidos por Kalinskaya foram quebras de saque.

Com o resultado, Anna Kalinskaya conquista três posições no ranking e entra no top 140, podendo ainda perder alguns postos devido ao desempenho de suas adversárias. Kasatkina, por outro lado, mantém-se como #13 do mundo, podendo ir à #12 caso conquiste o título. Nas oitavas, ela terá de enfrentar a eslovena #90 Tamara Zidansek, que derrotou a alemã Antonia Lottner na estreia. Elas nunca duelaram no circuito profissional.