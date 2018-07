Cabeça de chave número um, Thiem inicia campanha em Hamburgo derrotando Moutet

O austríaco #8 Dominic Thiem começou bem sua caminhada no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. Em sua estreia no torneio, bateu o qualifier francês #119 Corentin Moutet por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h23 de confronto.

Principal favorito ao título, Thiem começou o jogo já quebrando o serviço do adversário. Porém, viu Moutet devolver a quebra logo em seguida. Com muitas trocas de bola e games disputados, o jogo seguiu equilibrado. No sétimo game, o austríaco voltou a quebrar o saque do francês e a partir daí administrou a vantagem. O francês se defendia muito bem, mas mesmo assim não era páreo para os golpes do austríaco. Após um ótimo saque, o cabeça número um finalizou com um smash e fechou o primeiro set em 6/4.

O jovem de apenas 19 anos voltou para o segundo set com tudo. Aproveitando-se de alguns erros bobos do austríaco, Moutet quebrou o saque do adversário e abriu 2/0. Foi então que Thiem engrenou de vez na partida e atropelou o francês. O número oito do mundo ganhou seis games seguidos, quebrando o serviço de Moutet em três oportunidades. Totalmente a vontade dentro da quadra, o austríaco distribuiu bolas vencedoras e jogadas de efeito. Sacando para o jogo, contou com um erro não-forçado de backhand do francês para fechar em 6/2 e decretar a vitória.

Na próxima rodada do German Open Tennis Championships, Dominic Thiem enfrentará o australiano #50 John Millman, que bateu o alemão #51 Jan-Lennard Struff também em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/3. Os tenistas já duelaram duas vezes no circuito profissional, com o austríaco levando a melhor em ambas. Essa será a primeira partida entre os dois no saibro.