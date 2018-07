Thiago Monteiro vira contra Verdasco e faz quartas no ATP 500 de Hamburgo

Mesmo caindo na rodada final do qualifying, Thiago Monteiro conseguiu vaga na chave principal, e está imparável. Nesta quarta-feira (25), o brasileiro eliminou o #33 Fernando Verdasco, de 34 anos, por dois sets a um, com parciais de 3/6, 6/2 e 7/5, em 2h14 de partida pelas oitavas-de-final do ATP 500 de Hamburgo.

É a primeira vez que Monteiro consegue vitórias consecutivas sobre tenistas do top 50. Depois de cair para Pablo Carreño Busta em Bastad, ele foi à Hamburgo e conseguiu importantes vitórias sobre Simon (#39) e Verdasco (#33), e, nas quartas, enfrentará um tenista fora do top 100.

Será a sexta partida de Monteiro como quadrifinalista de um torneio nível ATP, a primeira desde Quito, quando venceu Gaël Monfils em três sets. Todas foram realizadas no saibro, e só uma foi fora da América do Sul: Gstaad, em 2016. Com isso, o brasileiro subirá no ranking, conquistando 27 posições, indo à #119 e ficando a apenas um triunfo do top 100.

Durante a partida, Monteiro tem mostrado uma evolução forte em todos os aspectos desde a sua derrota na rodada final do qualifying. Sua taxa de primeiro serviço tem aumentado desde então, bem como o número de aces e os pontos vencidos com o primeiro serviço.

O brasileiro fez uma partida muito sólida para o seu nível, mantendo-se concentrado na partida em todo momento, aproveitando os cansaços físico e mental de Verdasco para conquistar uma quebra quando o espanhol servia em 5/6 no game final. Abriu 0-40, perdeu um match point e fechou a partida no seguinte, eliminando o cabeça de chave número oito.

Com a vitória, ele avança às quartas de final de um ATP 500 pela segunda vez na carreira, e pode avançar às semis pela primeira. Como adversário no German Open Tennis Championships, poderá ter o jovem #272 Rudolf Molleker, ou reencontrar #113 Jozek Kovalik, que o eliminou no qualifying. Monteiro nunca enfrentou o alemão, e tem duas derrotas contra o eslovaco (uma em Challenger, outra no qualifying de Hamburgo nesta semana).