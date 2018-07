Schwartzman bate Masur com placar elástico e chega às quartas de Hamburgo

Google Plus

Após precisar de três sets para passar pela primeira rodada, Diego Schwartzman voltou ao alto nível e confirmou vitória sem perder sets. Nesta quarta-feira (25), o argentino venceu o alemão #349 Daniel Masur, de 23 anos, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/2, em apenas 1h21 de partida pelas oitavas de final do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha.

Pela 11ª vez na temporada, Schwartzman atingiu as oitavas de um torneio, e seu retrospecto não é tão animador: são quatro vitórias e sete derrotas. No saibro, são quatro vitórias e três derrotas, por outro lado. Será a quarta partida como quadrifinalista, tendo uma vitória em três jogos na temporada.

A partida teve um placar aparentemente fácil para o argentino, mas, durante o jogo, não foi o que aconteceu. A média de tempo por game foi de cinco minutos, o que traduz o quão dramático e tenso o duelo foi. Apesar de ter vencido apenas quatro games, Masur teve seis oportunidades de quebra, não convertendo nenhuma, enquanto Schwartzman aproveitou quatro das 11 oportunizadas pelo adversário.

Mesmo sendo derrotado, o alemão conseguirá 75 posições no ranking da ATP, avançando à #274 do mundo. Schwartzman, por outro lado, luta apenas para não ser superado por Carreno Busta, que também joga o German Open Tennis Championships. O argentino enfrentará nas quartas um top 40: o atual campeão, #36 Leonardo Mayer, ou #37 Gael Monfils. Contra o francês, Schwartzman tem uma vitória em dois jogos, e nunca enfrentou o seu compatriota.