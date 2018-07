Anastasija Sevastova bate veterana Pauline Parmentier e segue no WTA de Moscou

Nesta quarta-feira (25), Anastasija Sevastova conseguiu mais uma vitória em torneios WTA na carreira ao derrotar o veterana tenista francesa #70 Pauline Parmentier por dois sets a um, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4. Com a vitória, a letã avançou para a segunda rodada do Moscow River Cup e tenta mais um título no saibro, já que vem de conquista em Bucareste.

O primeiro set foi um passeio de Sevastova, os diferenciais sendo os primeiro e terceiros games da partida, quando a letã quebrou o saque da rival. Com isso, a letã aproveitou para jogar mais relaxada usando a vantagem obtida e ser cirúrgica nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/2.

Exibindo mais confiança, Parmentier mudou a estratégia e começou a jogar com bolas mais profundas, altas no segundo set e conseguiu se impor diante da rival. A experiência também contou para que a veterana quebrasse o saque de Sevastova no quinto e sétimo game da parcial e fechasse o segundo set por 6/3, empatando assim a partida em um set para cada lado.

Já no terceiro set, Sevastova voltou mais focada e equilibrou o confronto, sendo que o oitavo game foi decisivo, quando a letã quebrou o saque da francesa e decidiu o embate. Com isso, Sevastova aproveitou para jogar mais relaxada usando a vantagem que alcançou e manteve a compostura quando exigida e venceu a parcial final por 6/4 para fechar, após quase duas horas de jogo.

Na próxima rodada, Sevastova enfrentará a lucky loser #140 Irina Bara. A jovem romena era uma das cabeças de chave no qualifying e acabou ficando no caminho mas com a desistência de Irina Camelia Begu, ela entrou na chave principal do torneio russo. Na estreia da chave principal, Bara passou por Ekaterina Alexandrova por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/0.