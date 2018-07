Monteiro vibra com vitórias sobre Simon e Verdasco em Hamburgo: “Me dão confiança”

Nesta quarta-feira (25), Thiago Monteiro venceu Fernando Verdasco, #33 da ATP, nas quartas-de-final de Hamburgo, por dois sets a um, com parciais de 3/6, 6/2 e 7/5, e deu entrevista à ATP, respondendo a uma sessão de quatro perguntas.

Inicialmente, o jornalista perguntou ao brasileiro o quão feliz ele estava com a vitória: "Estou muito feliz com essa vitória, a partida foi muito dura e esses resultados me dão muita confiança para seguir melhorando. Foi complicado, as condições foram duras, mas consegui me manter focado para vencer no final".

Em seguida, o entrevistador perguntou à Monteiro se a campanha de Leonardo Mayer em 2017 era uma inspiração para o brasileiro, uma vez que ambos entraram na chave como lucky losers: "Sim, um pouco. Estou tentando aproveitar cada momento, eu adoro esta cidade desde que vim aqui pela primeira vez, em 2014, e estou bastante feliz de estar nas quartas-de-final".

Após, foi-lhe perguntado seus objetivos para 2018, se voltar ao top 100 era uma meta atual: "Sim, essa é o objetivo. Estou trabalhando bastante para que eu possa voltar ao alto nível, como fiz nesta semana. O tênis depende bastante da sua confiança, semana após semana, você tem de continuar trabalhando e acreditando em si mesmo".

Por fim, o entrevistador lhe perguntou se ser o primeiro jogador a avançar às quartas era uma vantagem: "Não sei exatamente, a próxima partida é apenas na sexta, então nós dois teremos um dia de descanso. Eu posso enfrentar o Kovalik, que me venceu no qualifying, ou o Molleker, que é um ótimo jogador, jovem, e está vindo muito forte. Então, não vejo nenhuma vantagem por isso, mas tentarei jogar o meu melhor na sexta-feira“.