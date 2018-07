Mayer vence Monfils pela primeira vez e avança em Hamburg

O francês de 31 anos, Gael Monfils, que havia feito uma tremenda partida na estreia em Hamburg, decepcionou nas oitavas de final. Perdeu para o argentino campeão em título, Leonardo Mayer pelas parciais de 6/2 e 7/5 em partida rápida, 1h20.

Mayer jogou de forma excepcional durante toda a partida. Soube fazer boa construção de pontos e não se desesperou em momentos críticos. O argentino serviu de forma eficaz e fez ltimas devoluções, deixando o adversário francês sem muitas opções além de ser agressivo e, consequentemente, perder muitas bolas.

Durante o primeiro set, Monfils foi incapaz de encontrar bom ritmo de jogo, foi quebrado por três vezes e quebrou apenas uma, com dificuldade, no primeiro game da partida.

O francês voltou melhor na segunda parcial, mas não o suficiente para dar um freio no ótimo jogo do número 36 do mundo. Mayer seguiu com seu bom jogo tático e mental e acabou e não deu chances para uma possível recuperação do adversário. Novamente superior, fechou a partida em 1h20. Leonardo venceu 64 pontos na partida, Monfils venceu menos que a metade: 31.

Nas quartas de final do torneio alemão, Mayer enfrentará o compatriota cabeça de chave 2, Diego Schwartzman que venceu em sets diretos o alemão Daniel Masur.