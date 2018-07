No retorno após mais de dois meses, Chung estreia em Atlanta batendo Fritz

Nesta quarta-feira (25), Hyeon Chung, que não atuava desde o Masters 1000 de Madrid em maio, por conta de uma lesão, conseguiu sua vigésima vitória na temporada e mais uma em torneios de nível ATP na carreira ao derrotar outro jovem tenista revelação, o americano #65 Taylor Fritz, por dois sets a zero com parciais de 6/4 e 7/6(5). Com a vitória, o coreano avançou para as quartas de final do ATP 250 de Atlanta.

O primeiro set foi bastante equilibrado, sendo o diferencial o primeiro game da partida, quando o coreano quebrou o saque do americano. Com isso, Chung aproveitou para jogar mais relaxado usando a vantagem obtida e ser letal nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/4.

Exalando confiança, o jovem de Suwon manteve a estratégia de jogar com bolas mais profundas e rápidas também no segundo set, e conseguiu se impor diante do jovem adversário americano. A experiência também contou para que o coreano mantivesse o seu saque de maneira tranquila, mesmo sendo pressionado pela potência de Fritz no quinto e sétimo game da parcial.

A igualdade se manteve e, em um tie break bem equilibrado, o coreano manteve sua maior persistência e fechou o segundo set final em 7/6, com parcial de 7-5 no desempate final, fechando assim a partida em dois sets a zero com 76 pontos ganhos de 147 disputados.

Na próxima rodada do BB&T Atlanta Open, o número 23 do mundo terá um difícil duelo diante do cabeça de chave número oito do torneio, o americano Ryan Harrison. O americano eliminou na segunda rodada o eslovado Lukas Lacko, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3.