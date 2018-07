Cabeça de chave um, Zhang passa fácil por Gasparyan e está nas quartas em Nanchang

Shuai Zhang parece ter superado bem a derrota no primeiro round do Jiangxi Open na temporada passada. A chinesa dona da casa e principal favorita ao título venceu nesta quarta feira a russa #499 Margarita Gasparyan pelas parciais de 6/4 e 6/1, em 1h28.

Apesar do favoritismo e de toda a torcida torcendo a seu favor, Zhang começou a partida muito abaixo do esperado. Foi quebrada logo no primeiro game da parcial e não foi capaz de buscar a quebra em seguida. Na troca entre games, avaliou seu jogo e, quando voltou para a partida, voltou com uma nova postura.

A chinesa quebrou a adversária e deixou tudo igual na parcial. Quatro quebras de serviço se sucederam, quando Zhang, finalmente, pôs um fim as quebras ao confirmar sue serviço por 40-0. Gasparyan não foi capaz de fazer o mesmo e, quando servia para se manter no set, sofreu uma nova quebra: 6/4 para a dona da casa, 49 minutos.

Na segunda parcial, Zhang voltou completamente dominante. Serviu bem e fez ótimas devoluções, foi agressiva sempre que possível e neutralizou por completo a adversária. Quebrou duas vezes e serviu para o jogo de forma eficiente quando precisou, fechando a segunda parcial em 6/2

Zhang enfrenta nas quartas de final em Nanchang a compatriota #137 Zhu Lin, que derrotou a tcheca #221 Tereza Martincova em sets diretos. Zhang, dessa vez, não terá 100% o apoio da torcida, então deve pensa em formas de acabar com a partida o mais cedo possível, diferente do que fez com Gasparyan.