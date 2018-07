Sasnovich derruba Rodina e alcança as quartas de final em Moscou

Aliaksandra Sasnovich está se mostrando uma jogadora cada vez mais preparada no circuito. Nesta quinta-feira (26), a bielorrussa eliminou, em apenas dois sets, Evgeniya Rodina, de 29 anos, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h42 de partida pelas oitavas de final no Moscow River Cup.

Sasnovich manteve um nível alto de jogo, com uma consistência satisfatória no serviço — mais aces que duplas faltas e uma porcentagem de primeiro saque alta — e nas trocas de bola, com golpes precisos e taticamente inteligentes. Ela começou mais lenta na partida, tendo que sair de 0/3 e break point no primeiro set. Após isso, seu ritmo de jogo melhorou e a bielorrussa conseguiu vencer por 7/5. O segundo set foi ainda mais tranquilo, em que Sasnovich venceu por 6/2 e perdeu apenas cinco pontos em seu serviço.

Em entrevista, a bielorrussa destacou que foi difícil taticamente se ajustar no início da partida, uma vez que Rodina jogava muito diferente de sua adversária anterior, além de afirmar que não estava tendo muito ritmo de partida. Sasnovich também destacou que estava se sentindo confiante para a próxima partida, pois esteve treinando seu saque, seu forehand e seu backhand desde sua partida em janeiro contra a adversária das quartas de final.

Nessa sexta-feira (27), Aliaksandra Sasnovich enfrentará a #20 Anastasija Sevastova, pela segunda vez na carreira. Elas se enfrentaram em janeiro deste ano, quando a bielorrussa venceu a partida por dois sets a zero na semifinal de Brisbane.