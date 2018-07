Bedene se retira no segundo set e Carreño Busta avança em Hamburgo

Após drama para vencer Florian Mayer, Pablo Carreño Busta está de volta ao seu alto nível. Nesta quinta-feira (26), o espanhol eliminou o #80 Aljaz Bedene, de 29 anos, com parciais de 6/2, 4/0 e desistência em apenas 1h02 de partida pelas oitavas do ATP 500 de Hamburgo.

O primeiro set, apesar do placar, teve dificuldade em certos momentos para Carreño Busta, que precisou salvar cinco break points ao longo de seus quatro games de saque. No entanto, no início do segundo set, Bedene chamou o fisioterapeuta, alegando problema no quadril. Quando o espanhol liderava por 4/0, o esloveno se retirou da partida, dando a vitória ao espanhol.

Em entrevista, Busta elogiou sua performance. "Foi uma boa partida e eu sempre me sinto confortável jogando aqui. Infelizmente, Bedene teve de se retirar. Espero que ele se recupere logo". Quanto a sua próxima partida, o espanhol projetou dificuldades. "Ele venceu Kohlschreiber e Cuevas. Isso diz muito sobre ele, terei de jogar bem".

Seu próximo adversário será o georgiano #81 Nikoloz Basilashvili. Os dois nunca se enfrentaram no circuito profissional.