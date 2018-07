Laslo Djere surpreende Borna Coric e avança em Gstaad

Google Plus

Nesta quinta-feira (26), Laslo Djere conseguiu mais uma vitória em torneios de nível ATP na carreira ao derrotar o jovem croata #21 Borna Coric por dois sets a um, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/1. Com a vitória, o sérvio de 23 anos avançou para a terceira rodada do ATP 250 de Gstaad, na Suíça.

Com essa vitória, Djere já alcança a posição #93 nos live rankings da ATP. Se avançar a final, ele consegue superar a #85, sua melhor na carreira até hoje.

O primeiro set foi um passeio de Djere, os diferenciais sendo os primeiro e terceiro games da partida, quando o sérvio quebrou o saque do pupilo de Ricardo Piatti. Com isso, o sérvio aproveitou para jogar mais relaxado usando a vantagem obtida e ser cirúrgico nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/4.

Exibindo mais confiança, Coric voltou pro jogo, mudou a estratégia e começou a jogar com bolas mais profundas, altas no segundo set e conseguiu se impor. A experiência também contou para que o croata quebrasse o saque de Djere no terceiro e quinto games da parcial e fechasse o segundo set por 6/1, empatando assim a partida em um set para cada lado.

Já no terceiro set, Djere voltou mais focado e equilibrou o confronto, sendo que o terceiro e oitavo games foram decisivos, quando o sérvio quebrou o saque de Coric e decidiu o embate. Com isso, o sérvio aproveitou para jogar mais confiante usando a vantagem obtida e ser objetivo quando exigido vencendo a parcial final por 6/1 para fechar após quase duas horas de batalha.

Na próxima rodada, Djere vai enfrentar mais um croata. Dessa vez o rival será o lucky loser, #267 Viktor Galovic, que passou por Robin Haase e Félix Auger-Aliassime para alcançar as quartas de final do Swiss Gstaad Open.