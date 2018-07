Zebra do dia, Tamara Zidansek desbanca Daria Kasatkina em Moscou

Com apenas 20 anos, a #90 Tamara Zidansek já conseguiu sua primeira vitória sobre uma top 20. Nesta quinta-feira (26), a eslovena eliminou Daria Kasatkina, de 21 anos, por dois sets a um, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4, com 1h53 de duração pelas oitavas do Moscow River Cup.

O jogo foi marcado por uma inconsistência forte da russa, que não conseguiu se impôr na partida no primeiro e no terceiro sets. Zidansek, por outro lado, fez um dos grandes jogos de sua jovem carreira, aproveitando as chances que lhes eram necessárias. A inconsistência do serviço das duas foi alta: foram 15 duplas faltas na partida e apenas dois aces, acompanhados de 18 quebras em 28 games jogados.

Em entrevista, Zidansek mostrou-se surpresa com o resultado. "Estou muito feliz. É uma vitória inesperada para mim, pois Daria é uma top 15, e estou feliz por ter conseguido esse resultado", disse a eslovena após o triunfo. "Eu me preparo para todas as partidas de forma igual, independente de quem esteja do outro lado da quadra. Fiz um bom trabalho e estou feliz com o meu nível".

Com o resultado, Tamara Zidansek terá pela frente uma especialista no saibro: Laura Siegemund, de 30 anos. A alemã venceu a ucraniana Kateryna Kozlova por 6/0 e 6/3 de forma avassaladora. Zidansek e Siegemund nunca se enfrentaram no circuito profissional.