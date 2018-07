Kyrgios vence Rubin com tranquilidade e estreia com vitória no ATP 250 de Atlanta

O australiano #18 Nick Kyrgios estreou sem muitas dificuldades no ATP 250 de Atlanta, nos Estados Unidos. Na noite desta quinta-feira (26), o polêmico tenista de 23 anos bateu o qualifier norte-americano #164 Noah Rubin por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2, em apenas 56 minutos de partida.

Utilizando sua principal arma, o saque, Kyrgios era pouco incomodado. Foram 15 aces em toda o jogo, 10 só no primeiro set. Já Rubin, encontrava ótimas passadas e se manteve sólido no fundo o máximo possível. A única quebra do set foi a decisiva. Kyrgios elevou o nível e prevaleceu perante o adversário, aproveitando o break point no 12º game e fechando a parcial em 7/5 com um winner sensacional.

Rubin quebrou o serviço do australiano logo no primeiro game da segunda parcial, ensaiando uma reação. Entretanto, Kyrgios contou com um erro bobo do norte-americano e devolveu a quebra logo no game seguinte. A partir daí o cabeça de chave número dois do torneio ficou a vontade em quadra e atropelou o adversário. Voltou a quebrar o saque do estadunidense por duas vezes e, com mais um erro do qualifier, fechou em 6/2, decretando a vitória em sua estreia.

Nas quartas de final do BB&T Atlanta Open, Kyrgios enfrentará o britânico #73 Cameron Norrie, que bateu o francês #43 Jérémy Chardy, cabeça de chave número seis, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 5/7, 6/4 e 6/4.