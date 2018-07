Danilovic surpreende, elimina Goerges em Moscou e alcança primeira semi da carreira

A número 10 do mundo, Julia Goerges, cabeça de chave número um em Moscou perdeu para a jovem sérvia de 17 anos, #181 Olga Danilovic, com duplo 6/3, em 1h16. Danilovic entrou no quadro principal do WTA de Moscou como lucky loser e vem mostrando a todos que sabe tirar proveito da sorte. A sérvia já despachou grandes nomes no torneio e ainda não perdeu um set.

O Moscow River Cup perdeu em menos de 24h suas maiores favoritas ao título. Na última quinta-feira (26) viu a dona da casa, Daria Kasakina cair frente a eslovena Tamara Zidansek e começou esta sexta-feira (27) perdendo outra duas favoritas ao título. A primeira foi Anastasija Sevastova, que se que entrou em quadra para sua partida contra Aliaksandra Sasnovich, por conta de uma lesão na coxa direita. Agora, quem deu adeus foi Julia Goerges.

A alemã começou a partida jogando muito abaixo do esperado. Não conseguiu colocar seu primeiro serviço na quadra da adversária e viu seu segundo serviço ser massacrado por Danilovic. Goerges se viu em uma situação delicada quando começou a cometer mais erros que winners e não soube lidar com a pressão de ser a maior favorita restante no torneio. Jules foi mal nas bolas de devolução e não chegou a ter um único break point a seu favor, vendo a sérvia levar a primeira parcial por 6/3.

E se o público esperava uma reação da cabeça de chave um no retorno para o segundo set, ele ficou desapontado. Jules seguiu no mesmo baixo ritmo, não encaixou serviço e tão pouco devoluções. Foi quebrada logo no primeiro game da parcial e, apesar de conseguir quebrar de volta alguns games depois, sofreu mais duas quebras de serviço e viu-se fora da busca pelo título do novo torneio russo.

Com a ótima corrida no torneio, Danilovic alcançará na próxima segunda feira (30) seu maior ranking de carreira, entrando pela primeira vez no top 150. Além disso, com o desempenho, Olga garantiu sua primeira vitória em cima de top 10 e sua primeira semifinal em torneios WTA. A jovem sérvia disputará com a bielorrussa #42 Aliaksandra Sasnovich uma vaga na final do Moscow River Cup.