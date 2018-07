De virada, Monteiro é derrotado pelo Kovalik em Hamburgo

Google Plus

Depois de cair na rodada final do qualifying, Thiago Monteiro volta a cair para o mesmo jogador na mesma semana. Nesta sexta-feira (27), o brasileiro foi eliminado por Jozef Kovalik, de 25 anos, por dois sets a um, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, em 2h08 de partida pelas quartas-de-final do ATP 500 de Hamburgo.

Monteiro fez um início de partida em alto nível, dominando a maioria dos rallies e sempre buscando o backhand do eslovaco, que se manteve lutando, mas não foi o suficiente para parar Monteiro no primeiro set, que o venceu por 6/3.

No entanto, Kovalik começou a melhorar na partida, enquanto o brasileiro não aproveitou as oportunidades que possuiu, tendo que sair de uma quebra de vantagem em 2/4. Quando devolveu o break, foi imediatamente quebrado e acabou por perder o set por 6/3.

O set final foi o mais tranquilo para o eslovaco, que sacou 18 vezes no set e perdeu apenas dois pontos, enquanto Monteiro venceu apenas 15 dos 30 jogados em seu serviço. O diferencial para Kovalik foi conseguir jogar melhor o set com seu primeiro saque, estatística que, em momento algum, esteve satisfatória para Monteiro, que sempre esteve abaixo dos 60%.

Em entrevista, o brasileiro destacou o problema com saque, afirmando que não sentiu seu saque tão bem como vinha fazendo na semana, e lembrou de algumas oportunidades perdidas no próprio serviço durante os dois sets finais. Por fim, disse que sairia de cabeça erguida do torneio devido aos bons resultados.

Devido a derrota, Monteiro não conseguiu furar o top 100, sendo esta uma missão para o torneio da próxima semana, Kitzbühel, em que joga o qualifying. No momento, ele estará em #119 na ATP, e enfrentará o argentino Guido Andreozzi na primeira rodada de qualificação do torneio austríaco.

Kovalik, por outro lado, segue no torneio, e terá o atual campeão Leonardo Mayer como seu adversário nas semifinais. Eles nunca se enfrentaram no circuito profissional.