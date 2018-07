Basilashvili vence jogo impecável contra Carreno Busta

Após três tentativas fracassadas em 2018, Nikoloz Basilashvili está finalmente de volta a uma semifinal de ATP. Nesta sexta-feira (27), o georgiano bateu Pablo Carreno Busta, último cabeça-de-chave vivo no torneio, por dois sets a zero, com parciais de 7/6(3) e 6/4, em 1h43 de partida pelas quartas-de-final do ATP 500 de Hamburgo.

Será a sexta semifinal de Basilashvili de um torneio nível ATP na carreira, e a terceira no saibro. Ele não chegava a este estágio desde setembro de 2017, quando perdeu em Metz, na França. No entanto, esta é a primeira vez que chega nesta fase num torneio de categoria 500 ou acima. Também é a sua terceira vitória sobre um top 15.

A partida foi bastante equilibrada, conforme traduzem os números. Ao todo, foram quatorze break points, sete para cada. Basilashvili pôde contar com seu jogo de fundo contra Carreno Busta, que teve de se defender em boa parte da partida contra um adversário agressivo e bastante preciso, que, apesar de estar sempre pressionando, não avançava à rede, o que deu margem ao espanhol para contra-atacar de forma mais efetiva.

No entanto, essa tática não foi sempre efetiva, ainda mais num dia em que Carreno Busta não esteve tão bem quanto aos seus golpes. Nos games finais da partida, cometeu diversos erros bobos em momentos importantes, sendo quebrado no último game da partida sem vencer pontos devido ao excesso de erros.

Com o resultado, Pablo Carreno Busta permanecerá como #13 da ATP e viajará para o Canadá, onde jogará o Masters 1000 de Toronto em duas semanas. Basilashvili segue em Hamburgo, onde lutará por uma entrada no top 50 contra Nicolas Jarry, do Chile. Os dois nunca se enfrentaram no circuito profissional.