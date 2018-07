Bautista Agut passa por Daniel e avança às semis em Gstaad

Nesta sexta-feira (27), Roberto Bautista Agut conseguiu mais uma vitória em torneios ATP na carreira ao derrotar o tenista nipo-americano Taro Daniel, número 88 do ranking mundial, por dois sets a zero com parciais de 7/5 e 6/1. Com a vitória, o espanhol avançou para as semifinais do ATP 250 de Gstaad.

O primeiro set foi bastante equilibrado, o diferencial sendo o décimo segundo game da partida, quando o espanhol quebrou o saque do japonês. Com isso, aproveitou para jogar usando a vantagem obtida e ser preciso nos momentos decisivos para vencer a primeira parcial por 7/5.

Com muita confiança, Bautista Agut manteve a estratégia de jogar com bolas mais profundas e altas também no segundo set, e conseguiu se impor diante de seu adversário. A experiência também contou para que o espanhol quebrasse novamente o saque de Daniel no quarto e sexto games e encerrasse o set final por 6/1, fechando assim a partida em dois sets a zero com 76 pontos ganhos em 132 disputados.

Na próxima rodada, Baustista Agut enfrentará o sérvio #101 Laslo Djere, que eliminou Viktor Galovic nas quartas de final. O tenista sérvio é uma das surpresas neste torneio e vive seu melhor momento no circuito esta semana e tinha ganho apenas seis partidas de nível ATP nesse ano.