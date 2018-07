Nicolás Jarry surpreende, elimina Dominic Thiem e avança às semifinais em Hamburgo

O #69 Nicolás Jarry conseguiu a sua maior vitória da sua carreira nesta sexta-feira, vencendo por 7/6(5) e 7/6(7) o austríaco #8 Dominic Thiem e avançando às semifinais do ATP 500 de Hamburgo. Em 1h57, Jarry mostrou um sólido jogo de fundo na quadra central do Am Rothenbaum e desbancou o cabeça de chave número um, especialista no piso de saibro e um dos melhores jogadores do circuito na atualidade.

Trata-se de uma das vitórias mais importantes do tênis chileno na carreira, já que deixou no caminho o ganhador de 10 títulos em torneios ATP e que foi o quarto do mundo novembro do ano passado.

O primeiro a tomar a dianteira neste duelo nesta rodada de quartas de final foi o tenista europeu, que quebrou o saque de Jarry no terceiro game para ficar com 2/1 no placar. Não obstante, o chileno de 22 anos reagiu a tempo e devolveu o break obtido por Thiem para igualar tudo em 5/5 na primeira parcial.

Finalmente, o tie break definiu o vencedor da primeira parcial. Jarry chegou a estar 2-5 contra no tie break, porém virou o próprio para ganhar por 7-5 e levar o set inicial desse equilibrado embate.

No início do segundo set, aconteceu uma sequência de quebras que deixou o marcador igualado por 2/2. Com a parcial de novo ao seu normal, Jarry e Thiem confirmaram seus saques e voltaram a definir tudo em um novo tie break.

Neste segundo desempate, Thiem voltou a ter uma importante vantagem no saibro alemão, mas o chileno acordou no momento preciso para virar tudo para um emocionante 9-7 no placar e fechar o jogo após duas horas.

Por uma vaga na final, Nicolás Jarry medirá forças este sábado com o georgiano #81 Nikoloz Basilashvili, que eliminou o cabeça de chave três do torneio, o espanhol Pablo Carreño Busta.