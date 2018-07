Kyrgios desiste no segundo set, sai vaiado e Norrie garante vaga nas semis em Atlanta

Depois de ver o britânico #73 Cameron Norrie abrir vantagem de 7/5 3/0, o polêmico tenista australiano, #18 Nick Kyrgios desistiu do ATP 250 de Atlanta. Assim, Norrie enfrentará o americano #53 Ryan Harrison em busca de uma vaga na final. Este será o primeiro confronto entre os dois tenistas.

Norrie não teve dificuldades de impor seu jogo. Perdeu apenas oito pontos considerando os pontos perdidos com seu primeiro e segundo saques, e salvou todas as três chances que Kyrgios teve de quebrar seu serviço. Ao garantir a única quebra do set no 12º game, venceu a primeira parcial por 7/5, em 42 minutos. A segunda série durou apenas 12 minutos quando o australiano optou por desistir do jogo.

Ao optar pela desistência, o tenista conhecido por suas polêmicas saiu de quadra ao som de vaias do público presente e recebeu muitas críticas em redes sociais de fãs que acharam que Kyrgios demonstrou falta de interesse durante o torneio americano.

Esta não é a primeira vez que o australiano apresenta uma conduta duvidosa e que entra na lista de polêmicas do tenista. Kyrgios já foi punido em quase R$ 100 mil ano passado no Masters 1000 de Xangai por conduta antidesportiva. Em partida contra o americano Steve Johnson, Kyrgios perdeu a primeira parcial por 7/6 e, sem dar explicações para o árbitro, desistiu da partida e foi vaiado pelo público. Nick alegou que passou mal na noite anterior, mas a ATP não voltou atrás com a multa ao justificar que o jogador não fez exame médico algum – nem durante e nem após a partida.

Cameron Norrie já subiu 10 posições no ranking com seu desempenho no torneio americano. Caso vença o próximo jogo, poderá alcançar sua melhor posição do ranking ao entrar no top 70. Se o britânico for campeão, poderá ficar próximo de entrar no top 50. Esta é apenas a segunda semifinal de torneios da ATP que Norrie já alcançou.