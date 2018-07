Em partida dramática, Danilovic derruba Sasnovich e garante final entre adolescentes em Moscou

Depois de derrubar a cabeça de chave número um, Julia Goerges, a lucky loser Olga Danilovic volta a vencer uma top 50. Neste sábado (28), a sérvia de apenas 17 anos venceu #42 Aliaksandra Sasnovich por dois sets a um, com parciais de 6/2, 5/7 e 7/5, em 2h18 pelas semifinais do Moscow River Cup, na Rússia.

Isso faz com que o circuito da WTA tenha novos ares: uma final, pela primeira vez, será realizada com duas jogadoras nascidas após 2000, uma vez que a adversária de Danilovic na final será a russa Anastasia Potapova, nascida também em 2001.

Além da marca para o circuito, os recordes também chegaram às jogadoras: Danilovic jamais havia vencido uma partida em nível WTA, chegando à chave principal via lucky loser, uma vez que havia perdido na rodada final do qualifying para Paula Bados Gibert. Potapova, por outro lado, possuía apenas uma vitória nesse nível, conquistada em São Petersburgo, e passou por Tamara Zidansek nas semifinais.

E a vitória foi das mais complicadas para a sérvia. Em todos os momentos da partida, o jogo teve equilíbrio, com ambas as tenistas cometendo muitos erros e perdendo oportunidades. Danilovic sempre iniciou os sets com quebra de vantagem, mas o nervosismo não a deixou mantê-la pelo restante do set, inclusive perdendo uma liderança de 5/2 e saque no set final, tendo de fechar a partida por 7/5.

Com o resultado, Olga Danilovic terá uma conhecida adversária na final: Anastasia Potapova, sua antiga parceira de duplas no circuito júnior. Juntas, elas conquistaram o Orange Bowl. Como adversárias, tem dois confrontos, com duas vitórias para a russa em sets diretos.