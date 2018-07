Qiang Wang domina Magda Linette e vai à final em Nanchang

Pela primeira vez na temporada, a #78 Qiang Wang chega a uma final de torneios WTA. Neste sábado (28), a chinesa derrubou a #80 Magda Linette, da Polônia, por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/2 em 1h39 de partida pelas semifinais do WTA de Nanchang, na China.

A vitória marca a segunda semifinal de Wang na carreira e a primeira vitória para ela. Todos os jogos da chinesa nesta etapa foram realizados em seu país de origem, marcando, também, a primeira vez que a final em Nanchang será 100% chinesa.

E, de forma impecável, Wang avançou a sua primeira final de WTA: ao longo dos dez games de serviço, Linette teve apenas duas chances de quebra, aproveitando uma, ocorrida quando a chinesa serviu para o primeiro set. Depois disso, Wang não teve muitas dificuldades para confirmar seu saque, vencendo quatro games seguidos no segundo set para vencê-lo em 6/2.

Wang Qiang books her spot in the @JiangxiOpen final!



Defeats Magda Linette 7-5, 6-2! pic.twitter.com/1VjqD84u0q — WTA (@WTA) 28 de julho de 2018

A campanha foi positiva para a polonesa, que, com o bom resultado, chegará a apenas sete postos de sua melhor colocação no ranking. Na próxima semana, ela irá à #62 da WTA, enquanto Wang vai conquistando 20 postos na lista e adentrando o top 60. Caso conquiste o título, irá à #53.

Na final do Jiangxi Open, Wang terá uma adversária conhecida: a compatriota #112 Saisai Zheng, que derrubou Zhu Lin na semifinal. As duas já se encontraram quatro vezes no circuito, com duas vitórias para cada, incluindo um encontro no último mês, em Wimbledon, quando Zheng saiu com a vitória em três sets. A partida pela final de Nanchang valerá muito, uma vez que nenhuma das tenistas tem títulos em nível WTA.