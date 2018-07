Leo Mayer bate Kovalík em jogo tenso e vai defender título do ATP 500 de Hamburgo

Neste sábado (28), Leonardo Mayer conseguiu mais uma vitória no seu torneio favorito, ao derrotar o qualifier eslovaco, #113 Jozef Kovalík. Duas vezes campeão do ATP 500 de Hamburgo, a última ano passado, o argentino venceu uma tensa partida por dois sets a um com parciais de 7/6(6), 4/6 e 7/6(7), em 2h54. Com a vitória, 'Yaca' Mayer vai ter a chance de defender seu título no German Open Tennis Championships.

O primeiro set foi bastante equilibrado, o diferencial sendo o tie break da partida, quando Mayer conseguiu o mini break no saque de Kovalík. Com isso, o argentino aproveitou para sacar relaxado usando a vantagem obtida e ser letal nos momentos decisivos para vencer a primeira parcial por 7/6, com 8-6 no game de desempate.

Com mais confiança, Kovalik mudou a estratégia e passou a jogar com bolas mais profundas e altas, com ocasionais drop shots no segundo set, e conseguiu se impor diante de seu oponente. A maior agressividade também contou para que o eslovaco mantivesse novamente o saque com destreza e levasse o segundo set fechando por 6/4, empatando assim a partida em um set pra cada lado, com um ace e três duplas faltas nos seus games de serviço.

O terceiro set repetiu o equilíbrio do primeiro set. Mais uma vez no tie break, Mayer conseguiu o mini break no saque de Kovalík e fechou com ainda mais dificuldade: 9-7 no tie break, em partida de quase três horas.

Na final, Leo Mayer enfrentará neste domingo (29), o georgiano #81 Nikoloz Basilashvili, que venceu nas semifinais o #69 Nicolás Jarry, algoz de Dominic Thiem no ATP 500 de Hamburgo.