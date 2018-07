Berrettini bate Bautista Agut em simples, fatura também nas duplas e domina ATP 250 de Gstaad

Cabeça de chave número dois do torneio, Roberto Bautista Agut não foi páreo para o #84 Matteo Berrettini, que venceu por 7/6(9) e 6/4 e levou o título do ATP 250 de Gstaad na manhã desse domingo (29). Foi o primeiro torneio em nível ATP conquistado pelo italiano.

Além do título em simples, Berrettini ainda conquistou pouco tempo depois a taça em duplas ao lado de seu compatriota Daniele Bracciali, diante de Denys Molchanov e Igor Zelenay, por dois sets a zero, parciais de 7/6(2) e 7/6(5). Foi também a primeira conquista em duplas para o italiano.

O italiano de 22 anos levantou a sua primeira taça de nível ATP da carreira e o primeiro da temporada, ganhando 85% de seus primeiros saques em quase duas horas de confronto na quadra de saibro da Roy Emerson Arena em Gstaad.

O primeiro set foi extremamente equilibrado, sendo o diferencial o tieb reak da partida, quando o italiano mostrou mais consistência no fundo e quadra e sacou 13 aces (17 no jogo) no protegido contra o espanhol. Mais focado, Berrettini aproveitou para sacar relaxado usando a vantagem obtida e ser agressivo nos pontos decisivos para vencer a primeira parcial por 7/6, com parcial de 11-9.

Exibindo mais determinação, o italiano persistiu na sua estratégia de

jogar com bolas mais altas, anguladas e com mais potência no segundo set, e conseguiu se impor diante do seu adversário. A maior potência no saque de Berrettini também contou para que tirasse o norte do jogo mais comedido de Bautista Agut no décimo game finalizando o segundo set em 6/4, e assim garantir o troféu do Swiss Gstaad Open.