Basilashvili desbanca atual campeão Leo Mayer e bate recordes com título em Hamburgo

Na manhã deste domingo (29), o georgiano #81 Nikoloz Basilashvili, que veio do qualifying round, conquistou seu primeiro título nível ATP na carreira ao bater o argentino #36 Leonardo Mayer por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 0/6 e 7/5, em 2h12 de confronto na final do ATP 500 de Hamburgo. Mayer buscava o terceiro título deste torneio, onde foi campeão em 2014 e 2017, mas acabou ficando com o vice.

Sagrando-se campeão do German Open Tennis Championships, Basilashvili coroa a ótima semana em Hamburgo, onde venceu Jurgen Melzer, Philipp Kohlschreiber, Pablo Cuevas, Pablo Carreño Busta e Nicolás Jarry em sua campanha rumo ao caneco. Com o resultado, ele se torna o primeiro georgiano campeão de um torneio ATP. Além disse, vai alcançar sua melhor posição no ranking da carreira, subindo para o 35º lugar.

