Em batalha contra Bondarenko, Azarenka se supera e avança em San José

No jogo que fechava o primeiro dia do Mubadala Silicon Valley Classic, WTA de San José, que substitui Stanford na gira americana de quadra dura pré US Open, as experientes Viktoria Azarenka, atual número 108 do ranking, e Kateryna Bondarenko, atual 79ª colocada, enfrentaram-se numa batalha que durou 2h40, sendo vencida pela bielorussa com parciais de 6/3-6/7(7)/7-5.

A vitória de Azarenka manteve um tabu entre as duas jogadoras. Nos cinco jogos, contando o desta noite, Azarenka levou a melhor em todos. O primeiro set foi marcado pela agressividade inicial na devolução promovida por Azarenka, que liderou o set por 4-0. Apesar da tentativa de reação de Bondarenko, ganhando 3 games consecutivos, a bielorussa conseguiu fechar o set em 6-3, em 36 minutos, parecendo que o jogo seria fácil.

No segundo set, Bondarenko conseguiu reagir e abriu ótima vantagem por 5-2. A ex-número 1 do mundo esboçou reação e levou o set para o tie break e chegou a ter 3 match-points, mas acabou sucumbindo e não conseguiu evitar o empate da ucraniana.

No set decisivo, Azarenka começou pressionada e teve dois break points desfavoráveis nos seus dois primeiros games, sendo quebrada logo de cara, iniciando o set em desvantagem por 0-2. Apesar disso, conseguiu devolver a quebra de serviço logo em seguida e repetiu o feito no 11º game do set e fechou o set em 7-5.

Viktoria Azarenka não tem pontos a defender até o fim do ano por causa da maternidade e da briga judicial pela guarda do seu filho Leo, que a afastou por um bom tempo das quadras. Com a vitória de hoje, conseguiu 55 pontos no ranking e pode aumentar sua subida no ranking, se passar por Garbiñe Muguruza, cabeça de chave número 1 e favorita ao titulo, em duelo a ser disputado na próxima quarta-feira (1), às 23h. No único duelo entre ambas, vitória de Azarenka por 2-0, em Miami, em 2016.