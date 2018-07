Babos domina em duelo contra parceira de duplas Mladenovic e avança em San José

Atuais campeãs do Australian Open no torneio de duplas, Timea Babos e Kristina Mladenovic entraram em quadra nesta terça-feira (31) em lados opostos em San José para se enfrentarem pela oitava vez na carreira. E, pela quarta vez, Babos se deu melhor. A húngara dominou a partida, e saiu com uma vitória em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h21.

Babos é a número um do ranking de duplas, e #38 em simples, enquanto Mladenovic ocupa a 10ª posição em duplas, e #57 em duplas. A dupla foi a cabeça de chave número um em Wimbledon, e caíram nas quartas de final. Juntas, já conquistaram cinco títulos, incluindo o Aberto da Austrália em janeiro deste ano. As duas não estão inscritas para o torneio de duplas em San José.

Mladenovic teve um início mais forte. A francesa quebrou no terceiro game para fazer 2/1 e se manteve na frente até o oitavo game, quando Babos quebrou em seu segundo break point no jogo. Daí para frente, a húngara tomou o controle do jogo e venceu os últimos três games da primeira parcial para fechar em 6/4, em 48 minutos.

Já na segunda parcial, Babos foi dominante. Mladenovic cometeu muitos erros, e não teve nenhum break point a seu favor durante toda a partida. A húngara tomou a frente do placar no quarto game, quando quebrou pela primeira vez e fez 3/1. No oitavo game, quando Kiki sacava para se manter no jogo, foi muito errática e cedeu nova quebra, perdendo a parcial por 6/2, em 33 minutos. Na rede, um abraço carinhoso entre as companheiras após a partida.

Babos cometeu duas duplas faltas durante a partida, não teve nenhum ace, enquanto Mladenovic teve dois, mas quatro duplas faltas. Em winners, a húngara liderou: 21 a 13. Em erros não-forçados, a francesa teve número bem piores: 32 a 23. Estatísticas que explicam bem o que foi o jogo em San José.

Cabeça de chave número oito do Mubadala Silicon Valley Classic, Timea Babos enfrenta na segunda rodada a grega #49 Maria Sakkari, que passou por Christina McHale com duplo 6/2 na estreia.