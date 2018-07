Após ter jogo interrompido pela chuva, Bencic estreia com vitória sobre Dart em Washington

Depois de mais de quatro meses, Belinda Bencic voltou a disputar um torneio profissional na quadra dura. Na madrugada desta terça-feira (31), a suíça estreou com vitória contra a britânica #178 Harriet Dart, de 22 anos, vencendo em dois sets, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h37 pela primeira rodada do WTA International de Washington, nos Estados Unidos.

É a segunda vez que Bencic disputa o Citi Open na carreira. Em 2015, ela participou quando era #22 do ranking mundial, e acabou caindo para Anastasia Pavlyuchenkova por dois sets a zero na segunda rodada.

Em termos de ranking, Bencic apenas se garantiu como #43 do ranking mundial com o avanço à segunda rodada do torneio, enquanto Dart já avança oito posições com a derrota, indo à #170 da WTA e aproximando-se da sua melhor marca na carreira.

A partida foi dramática para a suíça, que teve de lutar contra suas adversidades técnicas, uma vez que seu jogo não esteve tão bem como gostaria, além de discutir com o árbitro por um longo tempo. Mesmo assim, Bencic conseguiu sair de duas quebras de desvantagem em 2/5 para vencer o set por 7/5.

No segundo set, quando a suíça vencia por 4/2, Dart saiu com 0-40, mas a partida foi interrompida e só retomada no dia seguinte. Quando retomada, Bencic teve extrema vantagem e tranquilidade para vencer a partida, salvando os três break points e vencendo os dois próximos games, fechando por 6/2 contra a jovem britânica.

Com o resultado, Belinda Bencic terá, nas oitavas-de-final, a japonesa #136 Nao Hibino, que eliminou Sofya Zhuk na estreia. Elas nunca se enfrentaram no circuito profissional.