Stephens sofre, mas confirma favoritismo contra Mattek-Sands em Washington

Após mais de quatro meses de seu título no Premier de Miami, a #3 Sloane Stephens está de volta aos torneios de quadra dura. Nesta terça-feira (31), a americana eliminou a sua compatriota Bethanie Mattek-Sands, 33 anos, por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/4 em 1h53 de partida pela primeira rodada do WTA International de Washington, nos Estados Unidos.

O confronto deu mais vantagem ainda para Stephens no confronto direto, que agora possui cinco vitórias em seis partidas contra Mattek-Sands, sendo a primeira delas na quadra dura. Elas não se enfrentavam desde 2015, quando Sloane venceu em Madrid.

É a primeira vitória de Stephens em Washington desde 2015, quando conquistou o título pela primeira vez contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova. Depois disso, ela caiu para Risa Ozaki (2016) e para Simona Halep (2017), ambas em dois sets. Das seis edições de Washington que a americana disputou, é apenas a segunda que ela conquista ao menos uma vitória na chave. Ano passado, porém, foi vice-campeã de duplas ao lado de Eugenie Bouchard.

E sua partida foi das mais dramáticas: apesar de apenas dois sets disputados, elas jogaram 165 pontos, uma média de 7,5 pontos e cinco minutos por game. Mattek-Sands também pressionou muito o serviço da rival, que oportunizou nove break points para a sua adversária, que só aproveitou dois, enquanto Stephens converteu quatro quebras em quatro oportunidades.

Com a vitória, Sloane Stephens irá enfrentar a ex-top 10 e atual #91 Andrea Petkovic por uma vaga nas quartas de final do Citi Open. A alemã venceu fácil na estreia a estadunidense Jamie Loeb com duplo 6/1. Em quatro partidas, a americana venceu três delas, duas delas na quadra dura.