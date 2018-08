Wozniacki desiste de Washington e vê participação no US Open comprometida

Atual vencedora do Australian Open, Caroline Wozniacki começou a preparação para o último Slam do ano, o US Open, de forma negativa. A dinamarquesa anunciou desistência do WTA de Washington horas antes de entrar em quadra, disse estar com uma lesão na perna e que precisa de tempo para se recuperar.

Wozniacki já treinou durante os dias que antecederão o início do Citi Open com uma atadura na perna direita, e acabou anunciando a desistência pouco antes de sua estreia.

Com a lesão na perna, as especulações sobre a participação da número 2 do mundo no US Open começaram a se agravar. Wozniacki defende um vice-campeonato do Premier 5 de Toronto, além de quartas de final do Premier 5 de Cincinnati, torneios que acontecem nas próximas duas semanas, que antecedem o Aberto dos Estados Unidos.

Má sorte para a dinamarquesa, boa sorte para a Lucky Loser, Ysaline Bonaventure, que entrou em seu lugar e enfrentará Anhelina Kalinina, a partir das 23h10 desta terça-feira (31)