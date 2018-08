Em jogo de três sets, Wawrinka cai para Young na estreia do ATP 500 de Washington

Tentando voltar a sua melhor forma, Stan Wawrinka falhou em mais uma tentativa. Nesta terça-feira (31), o suíço caiu para o #234 Donald Young, 29 anos, por dois sets a um, com parciais de 6/4, 6/7(5) e 7/6(3) em 2h21 de partida pela primeira rodada do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos.

A partida mostrou dois tenistas que tentaram buscar seu melhor nível, embora não o conseguissem. Young, ex-top 40, possui apenas duas vitórias em 12 partidas na temporada, tendo amargado seis derrotas consecutivas até o início do ATP de Atlanta. Wawrinka, ex-número três da ATP, passou por uma cirurgia no joelho e não consegue duas vitórias consecutivas desde fevereiro.

No ranking, o suíço conquistará sete posições com a derrota antecipada no torneio, avançando à #191 caso seus adversários não conquistem mais pontos. Young, seguindo vivo no torneio, já adentra os 220 melhores do globo, avançando como zebra para a próxima rodada.

E, na segunda partida do Citi Open, o americano enfrentará o japonês #20 Kei Nishikori. Os dois já duelaram seis vezes no circuito profissional, todas na quadra dura. Nishikori venceu todas as partidas, perdendo apenas dois sets no caminho.