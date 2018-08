Atual campeão, Querrey atropela Gómez e avança com tranquilidade em Los Cabos

Defendendo o título conquistado em 2017, o norte-americano #28 Sam Querrey não tomou conhecimento do wildcard mexicano #693 Lucas Gómez em sua estréia no ATP 250 de Los Cabos. Em apenas 49 minutos de partida, o cabeça de chave número cinco do torneio bateu o jovem wildcard por 6/3 e 6/2.

Soberano durante todo o jogo, Querrey não encontrou dificuldades para bater o tenista da casa. Aproveitando-se de seu poderoso saque - perdeu apenas dois pontos com seu primeiro serviço -, o norte-americano não cedeu nenhum break point para seu adversário. Gómez tentava incomodar de alguma forma, mas acabou sendo presa fácil.

Se no primeiro set Querrey quebrou o saque do mexicano apenas uma vez e depois só administrou a vantagem, no segundo ele aproveitou as duas chances que teve e venceu com grande facilidade. Além dos nove aces, o norte-americano distribuiu winners durante o confronto.

Nas oitavas do Abierto Tenis Mifel, Querrey enfrentará o bielorrusso #301 Egor Gerasimov, que bateu o australiano ex-top 20 do ranking e atual #153 Bernard Tomic por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3. Esse será o primeiro duelo entre os tenistas.