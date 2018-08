Konta perde apenas um game e atropela Serena Williams em 51 minutos na estreia de San José

Nesta quarta-feira (1º), a australiana naturalizada britânica, #48 Johanna Konta conseguiu mais uma vitória muito importante em torneios WTA na carreira ao derrotar uma das maiores da história, a americana Serena Williams, atual número 26 do ranking. Konta conseguiu uma vitória surpreendentemente fácil na estreia do WTA de San José por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 51 minutos.

O primeiro set foi um passeio de Konta, com os diferenciais sendo os quarto, sexto e oitavo games da partida, quando a britânica quebrou o saque de Serena Williams. Com isso, ela aproveitou para jogar mais relaxada usando a vantagem obtida e ser precisa nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/1.

No segundo set, Konta continuou com sua predominância. Após vencer os seis últimos games da primeira parcial, a britânica aplicou um pneu, aproveitando-se da falta de inspiração e dos muitos erros de Serena, fechando a partida em dois sets, em apenas 51 minutos de embate.

Konta enfrenta na segunda rodada do Mubadala Silicon Valley Classic a estadunidense #68 Sofia Kenin, que passou pela paraguaia Verónica Cepede Royg, com duplo 6/4.