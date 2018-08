Jarry vira partida disputadíssima contra Verdasco e segue vivo em Kitzbühel

No ano de 2018, o chileno #53 Nicolás Jarry vem tendo a melhor temporada de sua carreira. Na manhã desta quarta-feira (1º, o jovem tenista somou mais um ótimo resultado ao derrotar o espanhol #33 Fernando Verdasco em confronto válido pela segunda rodada do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria. De virada, Jarry bateu o veterano por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (6), 7/5 e 6/3, em 2h12 de partida. Com a vitória, assegurou uma subida de pelo menos sete posições no ranking.

O primeiro set foi muito disputado. Os tenistas ganhavam muitos pontos com seus primeiros saques e pouco incomodavam um ao outro. Ao longo da parcial Verdasco teve dois break points e Jarry apenas um, com 0% de aproveitamento de ambos os jogadores. Tal equilíbrio fez com que a decisão fosse para o tie break, onde o experiente espanhol prevaleceu e fechou em 8-6.

Jarry não se abateu e manteve o ritmo intenso no segundo set. Verdasco oscilava em alguns momentos mas conseguia se manter vivo. Com um estilo de jogo agressivo em comum, os tenistas caminhavam para um novo tie break. Entretanto, o chileno aproveitou uma chance de ouro no penúltimo game e fechou em 7/5, empatando a partida.

Motivado e determinado a buscar a virada, Jarry veio com tudo para a terceira parcial. Com muitas duplas faltas e com um baixo aproveitamento de pontos ganhos no segundo serviço, Verdasco acabou perdendo seu saque em duas oportunidades. Aproveitando-se da vantagem estabelecida, o chileno salvou apenas um break point e decretou a vitória por 6/3.

Classificado para as quartas de final do Generali Open ao derrubar o cabeça de chave número três do torneio, Jarry espera agora o vencedor do duelo entre o italiano #54 Matteo Berretini e o moldávio #98 Radu Albot, que se enfrentam neste momento. Pupilo do ex-tenista Nicolás Massú, o chileno de apenas 22 anos busca igualar o feito de seu "mestre", que conquistou o título austríaco em 2004.