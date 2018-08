Johanna Konta mantém ótimo nível e bate Sofia Kenin em San José

Nesta quarta-feira (01), #48 Johanna Konta e #68 Sofia Kenin, enfrentaram-se pela segunda rodada do Mubadala Silicon Valley Classic, em San José. Konta, número 1 da Grã-Bretanha, derrubou mais uma estadunidense e avançou com uma vitória por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4, em partida que durou menos de uma hora.

Embalada pela ótima exibição na estreia, frente Serena Williams, Johanna Konta repetiu a dose do primeiro jogo e venceu o primeiro set por 6/1, aproveitando-se do bom saque, onde executou quarto aces, e dos erros da adversária, apesar de ter tido que salvar dois break points.

O set inicial durou apenas 36 minutos, mas a vencedora do jogo saiu atrás em três dos quatro games que confirmou seu serviço, indicando que a aparente facilidade foi endossada pelo risco oferecido por Kenin, que não conseguiu repetir a boa exibição que teve em sua estreia contra a paraguaia Verónica Cepede Royg.

No segundo set, Konta teve que suar mais, já que a oponente esboçou reação mais concreta. A estadunidense conseguiu confirmar seus dois primeiros serviços, mas sucumbiu no quinto game e foi quebrada, vendo suas chances de vitória indo por água abaixo. Mesmo assim, Kenin manteve-se no jogo e confirmou os serviços restantes, mas não conseguiu forçar nenhuma quebra da britânica, que fechou o set em 6/4.

Nas quartas de final, Johanna Konta, campeã de 2016, enfrentará a belga #15 Elise Mertens, quarta cabeça de chave do torneio, em duelo que ocorrerá na sexta-feira (3).

As duas jogadoras se enfrentarão pela segunda vez na história e no ano. E m março, em Miami, a britânica saiu com a vitória por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Com a vitória de hoje, Konta garantiu, pelo menos, 100 pontos e deve retornar ao top 40 da WTA ao fim da competição.