Del Potro passa por dificuldades, mas triunfa sobre Giron em Los Cabos

Pela primeira vez na história, o ATP 250 de Los Cabos conta com um tenista top 10 em sua lista, e estreando de forma positiva. Nesta quarta-feira (1), o #4 Juan Martín del Potro eliminou o qualifier #446 Marcos Giron por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3 em 1h35 de partida das oitavas do torneio mexicano.

Apesar de encontrar um tenista que jamais foi top 200, del Potro passou por sérios problemas na partida. A maioria dos games foram duros, e apesar de uma quadra muito rápida, houve 17 break points em 21 games jogados: dez para o argentino, sete para o norte-americano.

Del Potro joga na quadra dura pela primeira vez desde a campanha extremamente satisfatória nos dois Masters americanos em março (Indian Wells e Miami), onde conseguiu um título e uma semifinal. Nesta temporada, o argentino possui 22 vitórias e apenas quatro derrotas, nenhuma delas para tenistas do top 15.

Com o resultado, Juan Martií del Potro terá pela frente um adversário com saque potente: o bielorrusso #301 Egor Gerasimov, que passou pelo atual campeão do Abierto Tenis Mifel, o estadunidense Sam Querrey. O argentino jamais enfrentou Gerasimov.