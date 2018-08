Gerasimov surpreende e elimina atual campeão Querrey nas oitavas de Los Cabos

Pela quarta vez em sua carreira, Sam Querrey foi eliminado por um tenista de fora do top 300. Nesta quinta-feira (2), o americano caiu para o bielorrusso #301 Egor Gerasimov por dois sets a um, com parciais de 7/5, 5/7 e 7/6(6) em 2h de partida pelas oitavas de final do ATP 250 de Los Cabos.

Na partida, apesar de sair com 23 aces na conta, Sam Querrey não esteve em sua boa forma. Mentalmente desleixado, o americano desperdiçou uma liderança de 5/3 no primeiro set, perdendo quatro games consecutivos e vendo Gerasimov fechar em 7/5.

No segundo set, ele manteve sua postura, mas não permitindo que Gerasimov conseguisse vencer pontos devolvendo o saque. Dessa forma, Querrey venceu 80% dos pontos jogados em seu serviço e teve dois break points a seu favor, aproveitando um e fechando o set em 7/5 sem dificuldades.

Na terceira parcial, por outro lado, Querrey teve de salvar dois break points e só teve um a seu favor, não o aproveitando. Quando a partida se encaminhou ao tie break, ele teve mini break a frente, mas acabou por perdê-lo com um erro no backhand. Quando serviu em 6-7, com match point contra, ele jogou outro revés para fora, dando a vitória ao bielorrusso de 25 anos.

Com o resultado, Gerasimov segue invicto contra tenistas do top 50, acumulando vitórias sobre Kukushkin (#48) e Sousa (#48). Em nível ATP, este foi o seu segundo torneio, e o primeiro em que ele conseguiu vitória.

Nas quartas de final, ele enfrentará o único top 10 do torneio: o #4 Juan Martín del Potro, que bateu Marcos Giron nas oitavas. Os dois jamais se enfrentaram no circuito profissional, e, caso Gerasimov vença, poderá aproximar-se do top 200 do ranking ATP.