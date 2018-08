Você quer, @? Em 57 minutos, Azarenka despacha Blinkova e avança às quartas de San José

A partida de oitavas de final do torneio de Mubadala Silicon Valley Classic aconteceu na quarta-feira (1º). Anna Blinkova entrou no quatro principal direto nas oitavas de final como lucky loser, depois da desistência da cabeça de chave número um, a espanhola Garbiñe Muguruza, por uma lesão no braço e perdeu para a experiente Victoria Azarenka pelas parciais de 6/1 e 6/0.

Apesar da excelente vitória, Azarenka mostrou ainda estar longe dos 100%. A bielorrussa enfrentou problemas, principalmente, com o serviço e precisou de empenhar bastante para evitar sofrer mais de uma quebra. Posto isso de lado, a jovem mamãe deu um espetáculo em returns e movimentação dentro de quadra, merecendo o resultado alcançado. Vika quebrou por três vezes no primeiro set, sendo no segundo, quarto e sexto games da parcial, com destaque para sexto, onde precisou de apenas um break point para conseguir converter.

Na segunda parcial, Azarenka encaixou seu serviço de forma perfeita e continuou com ótimo aproveitamento na devolução, sendo agressiva sempre que possível. Não restou nada para a jovem Blinkova além de continuar tentando, mas sem ganhar um único game. A russa foi, novamente, quebrada por três vezes, dessa vez no primeiro, terceiro e quino games da parcial, que acabou com um pneu em 23 minutos.

Azarenka disputará uma vaga nas semis do torneio americano contra uma das dona da casa, a #42 Danielle Collins, que venceu a bielorrussa, Vera Lapko em partida de três sets. A partida deve acontecer na próxima sexta-feira (3).