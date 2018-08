Churrasco grego: Sakkari destrói Babos e avança em San José

A grega Maria Sakkari protagonizou nesta quinta-feira (2) uma das partidas mais rápidas do ano no torneio de San José. Sakkari bateu a húngara #38 Timea Babos por dois sets a zero, com parciais de 6/0 e 6/1 em apenas 55 minutos de partida. A grega desperdiçou três chances de fazer a primeira vitória com duplo 6/0 da carreira, mas foi quebrada no penúltimo game da partida.

Muito diferente do que fez na partida contra a parceira de duplas, Kiki Mladenovic, Babos não mostrou nenhuma força na partida contra Sakkari. A cabeça de chave número oito venceu apenas 10 pontos no seu serviço, cometeu muitos erros, fez poucas winners e aparentou estar completamente fora de foco. Perdeu a primeira parcial em 6/0 e não voltou melhor para o segundo set.

Babos continuou com o péssimo serviço, errou bolas desnecessárias e não soube encaixar as bolas de devolução. Quando Sakkari serviu para o pneu, a húngara conseguiu o 'game de misericórdia' por conta de um volley terrivelmente mal elaborado da adversária, e ainda se divertiu com a torcida. A húngara, número um no ranking de duplas, foi quebrada logo em seguida para sofrer uma das piores - se não a pior - derrota de sua carreira.

Sakkari, agora nas quartas de final do Mubadala Silicon Valley Classic, espera a vencedora de #14 Venus Williams e #133 Heather Watson que se enfrentaram à 23h.