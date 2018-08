Em meio a erros, John Isner cai para Noah Rubin em Washington

Google Plus

Depois de conquistar o título no ATP de Atlanta, John Isner teve sua sequência de vitórias encerrada na capital estadunidense. Nesta quinta-feira (2), o americano caiu para seu compatriota, o #152 Noah Rubin, 22 anos, em dois sets, com parciais de 6/4 e 7/6(6) em 1h39 de partida válida pela segunda rodada do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos.

Nesta partida, Rubin enfrentou o adversário mais bem ranqueeado da sua carreira, o #9 da ATP. Com isso, ele tem duas partidas contra top 10, ambas contra John Isner, tendo uma vitória e uma derrota. Contra top 50, ele também já venceu o Benoît Paire, que era #18 no Australian Open de 2016.

É a quarta vez em sua carreira profissional que Noah Rubin estará nas oitavas de um torneio de nível ATP, e possui a chance de avançar às quartas pela primeira vez. Em 2018, é a terceira vez que chega às oitavas de final, tendo chegado também em Atlanta (quadra dura) e Genebra (saibro).

Dentro da partida, Rubin fez o necessário para que a vitória viesse, uma vez que Isner esteve em nível muito abaixo de seu padrão. Com apenas 55% de primeiro serviço, o top 10 perdeu muitas chances e cometeu muitos erros bobos, incluindo um voleio colado à rede no 6-6 no tie break, quando serviu.

Nas oitavas de final, o jovem americano enfrentará o #46 Andrey Rublev, que eliminou Tommy Paul na segunda rodada. Eles nunca se enfrentaram no circuito profissional, mas têm uma partida em um Future americano ocorrido em 2013, em que o russo levou a vitória em dois sets.