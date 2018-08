Alexander vence Mischa no duelo entre os irmãos Zverev em Washington

Google Plus

Em confronto inédito, Alexander Zverev levou a melhor sobre seu irmão mais velho, o #42 Mischa Zverev. Nesta quinta-feira (2), os alemães se enfrentaram nas oitavas do ATP 500 de Washington, e a vitória veio para o número três do mundo em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/5 em 1h51 de partida.

Foi a quarta partida entre dois irmãos dentro do circuito ATP em nível de chave principal - pois os Zverevs já se enfrentaram em qualifying -, a primeira desde 2016, quando os Melzers se enfrentaram em Kitzbühel. Além disso, os irmãos Rochus (Olivier e Christophe) também já duelaram, por duas vezes: em Wimbledon (2002) e em Palermo (2000).

Em entrevista, ambos ressaltaram como a partida foi especial. "Eu quase chorei quando estávamos lá, com a torcida, foi muito especial", disse Mischa. "Eu imaginei o que nossos pais estavam pensando. Precisei de alguns segundos para focar na partida".

'Sascha', como foi chamado pelo árbitro de cadeira na partida, mostrou-se esperançoso quanto ao futuro dos dois como adversários. "Como disse Mischa, quem diria que se poderia enfrentar o seu irmão num dos maiores torneios do planeta? Espero que esta não seja a última vez. Tomara que nós possamos jogar uma final ou algo do tipo. Espero mesmo que esta seja uma dentre tantas", concluiu o irmão mais novo, número três do mundo.

Com a vitória, Alexander Zverev seguirá na tentativa de defender o seu título do Citi OPen enfrentando nas quartas de final o #20 Kei Nishikori, que derrubou Denis Shapovalov, por dois sets a zero, parciais de 7/6(1) e 6/4. Contra o japonês, Zverev venceu uma partida em duas realizadas, incluindo uma vitória neste mesmo torneio na temporada de 2017.