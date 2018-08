Fognini passa por Nishioka com tranquilidade e segue às semis em Los Cabos

Depois de se complicar contra Quentin Halys nas oitavas, Fabio Fognini avança às semifinais do Abierto Tenis Mifel sem contratempo algum. O italiano venceu o #247 Yoshihito Nishioka, 22 anos, em dois sets de partida, com parciais de 6/2 e 6/2 em 57 minutos nas quartas de final do ATP 250 de Los Cabos, no México.

A partida foi a mais fácil possível para Fognini, que não enfrentou um break point sequer e converteu as quatro oportunidades obtidas. O italiano venceu 77% dos pontos disputados em seu serviço e 49% dos disputados no serviço do adversário, dominando tanto em seu saque como nas devoluções.

Fognini confirmou a sua décima vitória na quadra dura em 2018 enfrentando o adversário com o ranking mais baixo da chave. Será a primeira semifinal desde Sydney (janeiro), quando o italiano caiu para o russo Daniil Medvedev.

Nas semifinais, o italiano terá como adversário o britânico #74 Cameron Norrie, que venceu o cabeça de chave número quatro, Adrian Mannarino, com duplo 6/4. Fognini e Norrie jamais enfrentou o jovem britânico.