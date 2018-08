Linette surpreende, vira para cima de Osaka e chega às quartas em Washington

Nesta quinta-feira (2), a polonesa Magda Linette conseguiu alcançar as quartas de final em torneios WTA pela quarta vez no ano, a segunda em duas semanas. A polonesa bateu a jovem sensação japonesa, #17 Naomi Osaka, por dois sets a um com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, garantindo vaga entre as oito melhores em Washington.

A #62 Linette alcançou às quartas de final em outras três oportunidades neste ano: em Taipei City, Bogotá e Nanchang. A única vez que avançou às semifinais foi no torneio chinês na semana passada, onde acabou eliminada nas semifinais para a futura campeã Qiang Wang.

O primeiro set foi um passeio de Linette, os diferenciais sendo os primeiro, terceiro e quinto games da partida, quando a polonesa quebrou o saque da protegida e pupila de Sascha Bajin. Com isso, Linette aproveitou para jogar mais relaxada usando a vantagem obtida e ser consistente nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/2.

Exibindo mais confiança, Osaka voltou mais focada, mudou a estratégia e começou a jogar com bolas mais profundas, altas no segundo set e se impôs diante da polonesa. A maior agressividade também contou para que a cabeça de chave número três jogasse mais com os seus potentes golpes na parcial e fechasse o segundo set por 6/3, empatando assim a partida em um set para cada lado.

O terceiro set foi uma réplica do set anterior, porém à favor de Linette. A polonesa conseguiu as quebras no sexto e oitavo games da parcial. Assim, Magda aproveitou para usar o nervosismo e a pressão em cima de Osaka nos momentos importantes e decisivos para vencer a parcial final e o jogo por 6/3.

Na próxima rodada, Linette terá um difícil duelo diante da croata #44 Donna Vekic que bateu no seu confronto de segunda rodada a húngara Fanny Stollar, 19 anos, em um longo jogo. Vekic acabou vencendo por dois sets a um, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6(13).