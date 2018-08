Na experiência, Nishikori bate Shapovalov e garante vaga nas quartas em Washington

Nesta quinta-feira (3), o japonês #20 Kei Nishikori venceu o jovem canadense, #26 Denis Shapovalov, por dois sets a zero com parciais de 7/6(1) e 6/3. Com a vitória, o japonês avançou para as quartas de final do ATP 500 de Washington.

É a quinta vez na temporada que Nishikori chega às quartas de final de um torneio ATP. Em Roma e Roland Garros, o japonês parou nesta fase. No ATP 250 de New York, caiu nas semis para o futuro campeão Kevin Anderson, e perdeu a final em Madri para Rafael Nadal. No Citi Open, pode conquistar seu primeiro título em 2018.

O primeiro set foi bem equilibrado, o diferencial sendo o tie break da primeira parcial da partida, quando Nishikori sobrou no saque do canadense. Com isso, o japonês aproveitou para jogar mais relaxado usando a vantagem obtida e ser cirúrgico nos momentos importantes e decisivos para vencer o game de desempate por 7-1, e a parcial por 7/6(1).

Exibindo mais confiança, Nishikori continuou com a estratégia e aproveitou com bolas mais profundas, altas no segundo set e conseguiu se impor diante de Shapovalvo. A experiência também contou para que o japonês jogasse mais tranquilo na parcial e fechasse o segundo set por 6/3, levando assim a partida em dois sets após quase duas horas de embate.

Na próxima rodada, Nishikori vai enfrentar o cabeça de chave número um e atual campeão, Alexander Zverev, que venceu nas oitavas o irmão #42 Mischa Zverev, em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/5.