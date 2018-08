Del Potro passeia contra Gerasimov e avança às semifinais em Los Cabos

As coisas vão bem para o número quatro do mundo, Juan Martín Del Potro. Após uma estreia complicada, o argentino voltou a brilhar nas quadras do Abierto Tenis Mifel e atropelou o #301 Egor Gerasimov. Delpo venceu por dois sets a zero por duplo 6/1 em partida que durou apenas 58 minutos, nas quartas de final do ATP 250 de Los Cabos.

Del Potro vem feito uma boa campanha em torneios e pode ter como recompensa o maior ranking de sua carreira. Mas depende também de Alexandre Zverev. Se o jovem alemão não chegar à final do Citi Open, torneio no qual defende o título, o argentino subirá para a terceira posição do ranking ATP, feito inédito em sua carreira. Zverev venceu seu irmão, Mischa Zverev, na quinta-feira (2) para chegar às quartas de final na capital dos Estados Unidos.

Durante a partida contra Gerasimov, Delpo foi consistente. Jogou bem nos principais momentos, serviu com eficiência e soube dosar sua agressividade, para não cometer erros em excesso e dar pontos de graça para o adversário. O argentino disparou oito aces contra apenas três do bielorrusso. Além disso, venceu 100% dos seus pontos em primeiro serviço (19), o adversário venceu 44% (17/39).

Depois da ótima exibição, Delpo enfrentará nas semifinais em Los Cabos o #24 Damir Dzumhur, que eliminou Michael Mmoh nas quartas de final. Muita coisa está em jogo para o argentino, que certamente ficará extremamente satisfeito caso consiga o novo ranking, e a chance de conquista mais um troféu.