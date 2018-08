Venus Williams bate Heather Watson e está nas quartas de final de San Jose

Na noite dessa quinta-feira (2), a #14 Venus Williams bateu a #133 Heather Watson por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0, em duelo válido pela segunda rodada do Mubadala Silicon Valley Classic, em San José.

Em partida que durou quase duas horas, Venus Williams encontrou uma adversária firme e que mostrou desde o início que daria trabalho. Num primeiro set com duração de 36 minutos, as duas jogadoras aproveitaram-se de seus primeiros serviços para confirmarem os games. A única e decisiva quebra do set aconteceu apenas no nono game, quando a americana fez 5/4 e, logo após, confirmou a vitória no set, vencendo por 6/4.

No segundo set, Watson continuo dando trabalho, mas dessa vez, os papeis se inverteram. Se no primeiro set, foi Williams que quebrou a adversária no nono game, no segundo foi a vez da britânica fazer isso, repetindo o roteiro e fechando o set em 6/4.

Apesar da reação, Watson não conseguiu manter o nível e, no decisivo set, sucumbiu. Com muitos erros e sem capacidade de confirmar seus serviços, Watson acabou sendo atropelada por Venus, que fechou o set num 'pneu', em aproximadamente meia hora.

Com a vitória, Venus Williams junta-se à Danielle Collins como as únicas representantes da casa nas quartas de final do torneio. Essa é a terceira vez que Venus chega nessa fase de um torneio WTA no ano, repetindo o que fez em Indian Wells e Miami. A próxima adversária da estadunidense é a grega Maria Sakkari, que atropelou Timea Babos por 6/0 e 6/1.

Com as desistências de Madison Keys e Garbiñe Muguruza, a tenista de 38 anos, pode ser considerada como a grande favorita ao título do torneio. Caso consiga, será o terceiro título da competição na carreira de Venus, já que venceu em 2000 e 2002.