Elise Mertens supera Johanna Konta e vai jogar semifinais em San José

Nesta sexta-feira (3), a jovem tenista belga de 22 anos, Elise Mertens, conseguiu avançar pela quarta vez na temporada à uma semifinal de torneio WTA, ao bater a britânica #48 Johanna Konta. Mertens fechou o jogo em dois sets a zero com parciais de 7/6(4) e 6/3, pelo WTA de San José.

Mertens avança à semifinal de um torneio na temporada pela quarta vez. Nas outras três vezes, acabam vencendo o título - Hobart, Lugano e Rabat.

O primeiro set foi muito equilibrado, o diferencial sendo o tie break do primeira parcial da partida, quando a belga sobrou o saque da protegida de Kim Clijsters. Com isso, ela aproveitou para jogar mais relaxada usando a vantagem obtida e ser precisa nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 7/6, com parcial de 7-4 no tie break.

Com mais confiança ainda, Mertens continuou com a sua estratégia e continuou a jogar com bolas mais profundas, mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante de Konta. A persistência também contou para que a belga mantivesse o seu saque na parcial e fizesse o segundo set perfeito por 6/3, levando assim a partida em dois sets, em 1h35.

Na próxima rodada do Mubadala Silicon Valley Classic, Mertens terá um difícil duelo diante da experiente romena #24 Mihaela Buzarnescu, que venceu seu jogo contra a australiana Ajla Tomljanovic por 6/1 e 7/5.